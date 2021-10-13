Ляшко порівняв нинішню епідситуацію з початком пандемії в Італії

Спалах коронавірусу в Україні цієї осені багато в чому нагадує початок пандемії в Італії. Про це в середу, 13 жовтня в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Кореспондент.

За його словами, головна причина стрімкого зростання заражених на коронавірусну інфекцію в Україні - штам Дельта.

"Ми працюємо на всіх потужностях. Зараз ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні. Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен з регіонів має свої можливості, але система не гумова" , - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що до лікарень потрапляють люди з важкою формою хвороби і "як правило, вони не щеплені".

"Вакцина є у вільному доступі. Медики готові і можуть вакцинувати, просто потрібно зробити це" , - зазначив Віктор Ляшко.

Він нагадав, що записатися на вакцинацію від коронавірусу можна у свого сімейного лікаря, телефоном контакт-центру МОЗ або самостійно підійти до найближчого пункту вакцинації.