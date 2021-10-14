14 жовтня 2021 - свято, прикмети та що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день зору, Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я, Всесвітній день стандартів, повідомляє УНИАН.

В Україні - День захисників і захисниць, День козацтва, в Білорусі - День матері, в США - День омбудсмена, День "Будь лисим і вільним", День десерту, День шоколадної комашки, День ощадливих, відповідальних, невибагливих, зрілих особистостей, в Молдові - День Кишинева, в Конго - День юності, в Ємені - День звільнення, в Польщі - День національної освіти, День вчителя, в Китаї - свято подвійної дев'ятки "Чун'ян", в Грузії - свято Мцхетоба-Светіцховлоба, в Танзанії - День ньєрере, в Австралії - Royal Launceston Show, в Таїланді - день демократії.

Пам'ятні дати 14 жовтня, річниці та події

У цей день в 1946 році в Лондоні відкрилася конференція національних організацій зі стандартизації. 25 країн були представлені 65 делегатами. Результатом їх роботи стало прийняття рішення про створення Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). У 1970 році президент ISO Фарук Сунтер (Туреччина) запропонував 14 жовтня відзначати Всесвітній день стандартів, щоб підкреслити важливість стандартизації для всієї світової економіки.

У 1843 році вперше прозвучав "Весільний марш" Мендельсона - в Потсдамі, на прем'єрі вистави "Сон в літню ніч", за п'єсою Шекспіра. Нічого незвичайного в цьому, може бути, і не було - Шекспіра і раніше охоче ставили. Єдина відмінність від інших прем'єр - музику до вистави написав 34-х річний композитор Якоб Людвіг Фелікс Мендельсон-Бартольді, якого сучасники називали просто Феліксом Мендельсоном. Саме в цей день у виставі вперше прозвучав його "Весільний марш".

Перший раз в якості саме весільного марш Мендельсона був використаний під час вінчання Дороті Карью і Тома Деніела в церкві св.Пітера в Тівертоні (Великобританія) 2 червня 1847 року. Але широку популярність він придбав через 15 років після його першого виконання – 25 січня 1858 він прозвучав на весіллі прусського короля Фрідріха Вільгельма IV і англійської принцеси Вікторії Адельгейди, старшої дочки королеви Вікторії. Марш обезсмертив ім'я Мендельсона: сьогодні практично жодне одруження не обходиться без урочистого звучання його Мелодії.

У 1851 році в Англії було засновано інформаційне агентство "Рейтер". Засновник одного з найбільших на сьогодні інформаційних агентств світу - Пауль Юліус Рейтер народився в 1816 році в німецькому місті Касселі в Центральній Німеччині.

У 1884 році Джордж Істман - американський підприємець і винахідник, засновник компанії Eastman Kodak - запатентував фотоплівку.

У 1892 році Артур Конан Дойль вперше опублікував книгу "Пригоди Шерлока Холмса".

У 1905 році в Парижі була заснована Міжнародна федерація аеронавтики.

У 1918 році в Сімферополі відбулося урочисте відкриття Таврійського університету.

У 1926 році в Лондоні була опублікована книга Алана Мілна"Вінні-Пух". Відомий гуморист і драматург почав складати її після того, як 21 серпня 1921 року подарував своєму синові Крістоферу Робіну на день народження набитого тирсою ведмедика. Історія книги наступна: прототипом героя книги стала ведмежа-дівчинка на прізвисько Вінніпег з Канади, куплена в 1914 році у канадського мисливця за 20 доларів і врятована ветеринарами. Тварину відправили в Лондонський зоопарк.

У 1924 році чотирирічний Крістофер Робін Мілн вперше побачив ведмедицю Вінні і змінив на її честь ім'я свого плюшевого ведмедика з "Ведмідь Едвард" на "Вінні-Пух". Це, у свою чергу, надихнуло його батька на написання книг про Вінні-Пуха. Одна глава з'явилася в газеті напередодні Різдва 1925 року, але за святковою метушнею на неї не звернули уваги. Через два роки з'явилася книга "Будинок на Пуховому узліссі". Пригоди Вінні і Крістофера Робіна стали улюбленим читанням багатьох поколінь дітей, вони переведені на 25 мов, в тому числі на латинь, видані десятками мільйонів примірників.

У 1970 році в Гаазі прийнята Міжнародна конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, що вступила в силу рівно через рік.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 жовтня святкує Покров Пресвятої Богородиці. Це одне з головних 12 православних церковних свят. Ще його називають "Зазимник". У цей світлий день віруючі звертаються з молитвою до Богородиці, просять у неї міцного здоров'я, допомоги, підтримки та захисту. Прийнято вважати, що протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка у неї в цей день просить допомоги, покриваючи його своїм покровом. Богородицю прийнято вважати захисницею і покровителькою українських козаків.

Що сьогодні не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною роботою: будувати, копати або прибирати. Не можна лихословити, сваритися - вся негативна енергія в цей день повертається втричі. А ще не рекомендується вживати алкогольні напої.

Прикмети на 14 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дуб і береза скинули все листя - рік буде легкий;

до Покрови - осінь, після - зима.

Іменини 14 жовтня

Іменини у Віри, Марії, Михайла, Романа, Сави, Богдана, Георгія, Олексія, Петра, Миколи та Івана.