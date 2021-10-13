МОЗ назвало регіони-аутсайдери по вакцинації від поліомієліту
У МОЗ заявили про низький рівень вакцинації від поліомієліту в Україні. Про це поінформували в МОЗ в середу, 13 жовтня, повідомляє Кореспондент.
У МОЗ нагадали, що низький рівень вакцинації від поліомієліту в Україні загрожує тим, що це може призвести до циркуляції вірусу в країні.
Найнижчий рівень вакцинації зафіксований в:
- Херсонській області - 40,7%;
- Івано-Франківській області - 42,2%;
- Закарпатській області - 43,1%;
- Харківській області - 46,5%
- Одеській та Київській області - 47,5%.