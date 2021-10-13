МОЗ назвало регіони-аутсайдери по вакцинації від поліомієліту

У МОЗ заявили про низький рівень вакцинації від поліомієліту в Україні. Про це поінформували в МОЗ в середу, 13 жовтня, повідомляє Кореспондент.

У МОЗ нагадали, що низький рівень вакцинації від поліомієліту в Україні загрожує тим, що це може призвести до циркуляції вірусу в країні.

Найнижчий рівень вакцинації зафіксований в: