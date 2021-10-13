Розкрито діагноз госпіталізованого президента Чехії

Президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі, повідомляє РБК-Україна.

Портал Denik N поінформував про поставлений главі держави діагноз з посиланням на три поінформовані джерела з оточення президента, державної адміністрації та медичної сфери.

Дана хвороба робить негативний вплив на діяльність головного мозку, тому, згідно з виданням, принципово обмежує Земана у виконанні обов'язків глави держави.

Тим часом Празький град і Центральний військовий госпіталь в Празі не повідомляють про діагноз Земана. Гастроентеролог Мирослав Заворал, лікуючий лікар президента і директор госпіталю, сказав журналістам, що на це не отримано згоду пацієнта.

Автор: Артур Родивилов