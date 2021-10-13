В Україні вже оформили понад мільйон е-лікарняних

Українські лікарі оформили понад мільйон електронних лікарняних з моменту їх запуску - 1 жовтня.﻿

"Більше мільйона електронних лікарняних. Саме стільки документів оформили лікарі через два тижні після запуску послуги по всій країні. Зараз послуга особливо актуальна. Разом з пандемією коронавірусу починаються і сезонні хвороби. Дуже важливо розвантажити лікарів, спростити отримання страхових виплат і скоротити контакти між людьми. Цей результат - підтвердження, наскільки українці хотіли отримати послугу в цьому форматі. Електронні лікарняні намагалися впровадити упродовж 10 років. І нарешті ми зробили цей найважливіший крок до початку режиму paperless в медицині" , - написав віцепрем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram

Як раніше повідомлялося, з 1 жовтня лікарняні будуть оформляти тільки в електронному вигляді. Дані вносяться в електронну систему охорони здоров'я.