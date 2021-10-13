США обговорять з Узбекистаном розміщення військових баз - ЗМІ

Представники Пентагону обговорять в Узбекистані можливість розміщення контртерористичних сил. США зможуть завдавати ударів по цілях в Афганістані, повідомляє РБК-Україна.

Представники Пентагону мають намір відвідати країну в поточному місяці.

"Основний порядок візиту стосуватиметься можливості розміщення контртерористичних сил, що дозволить військовим США з більшою легкістю вести спостереження і завдавати ударів по цілях в Афганістані" , - йдеться в матеріалі Politico.

Сполучені Штати ведуть переговори з країнами, що межують з Афганістаном, про використання для контртерористичних операцій в Афганістані військових об'єктів, включаючи російські бази в регіоні.

Напередодні представники радикального руху "Талібан" домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям. Дводенні переговори проходили в Катарі.

Автор: Артур Родивилов