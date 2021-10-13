За відеофіксацію порушень ПДР пропонують платити

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, що дозволяє поліції штрафувати за порушення правил дорожнього руху водіїв на підставі відео очевидців. Також документ передбачає виплату відсотків від штрафу авторам роликів, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Документ поки перебуває на розгляді в парламенті. Про те, як він працюватиму у разі ухвалення, розповіли експерти та автори.

Як буде працювати система. Джерело: кадр відео ТСН

Автор законопроєкту нардеп Денис Маслов зазначив, що в мережі щодня з'являється дуже багато відео про порушення на дорогах, але результатів від цього немає.

Передусім йдеться про серйозні порушення: наприклад, проїзд на заборонний сигнал світлофора або перетин подвійної суцільної.

Як виглядають залиті відео. Джерело: кадр відео ТСН

Зі свого боку засновник стартапу Олексій Афонін заявив, що такою системою користується вже понад 30 тисяч осіб. Зараз інформацію, отриману від очевидців, вони самостійно передають поліції.

Він пояснив, як працюватиме система у разі ухвалення законопроєкту: водій включає застосунок на смартфоні і відео записується, а після збереження автор відправляє його правоохоронцям. Водночас потрібно ввести номер авто і вибрати тип порушення.