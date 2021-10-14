Медик повідомила про брак місць у COVID-лікарнях Харкова

У Харкові для хворих на коронавірусну інфекцію закінчилися місця в міських реанімаціях. Кількість інфікованих COVID-19 у регіоні продовжує зростати, повідомляє Обозреватель.

Як розповіла в інтерв'ю керівниця Харківського обласного клінічного диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова, вільних ліжок для пацієнтів із коронавірусом у диспансері вже не залишилося. А під медичним закладом шикуються черги зі швидких.

"На сьогоднішній момент вільних місць немає. Передусім у реанімаціях" , – сказала вона.

Пирогова розповіла, що лікарі карет швидкої допомоги перебувають на постійному телефонному зв'язку з медиками з диспансеру, чекаючи звільнення хоча б одного місця в лікарні.

"Якщо немає місць, до нас не везуть" , – уточнила вона.

Говорячи про нинішню хвилю пандемії, медикиня зазначила, що цього разу люди важче переносять хворобу. А від моменту зараження до переходу до середнього або важкого ступеня захворювання проходить дуже мало часу. Пирогова уточнила, що серед хворих, які потрапляють у реанімацію, щеплених від коронавірусу меншість – усього від 6% до 10%.