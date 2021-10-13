США відновила лотерею Green Card: з'явилася інструкція українською

Посольство США в Україні розповсюдило інструкцію з лотереї "зелена карта" (Green Card) на 2023 рік українською мовою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Особи, які відбираються програмою (переможці), повинні відповідати простим, але жорстким критеріям для того, щоб мати можливість статусу постійного жителя США" , - сказано в оприлюдненому документі .

Згідно з документом, у 2023 фіскальному році для програми "диверсифікаційних емігрантів" виділено 55 тис. віз. Україна потрапила до списку країн, населення яких має право брати участь в лотереї.

Інструкція містить вимоги до претендентів. Описана процедура подачі заявки на участь у програмі. Висвітлено методику відбору претендентів.