На Буковині в кареті "швидкої" помер італієць від COVID-19

72-річний італієць, який помер у кареті "швидкої" медичної допомоги в Чернівецькій області, якого відмовились приймати дві лікарні, хворів на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляє УНИАН.

Про це розповів начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський. Медик зауважив, що те, що в пацієнта був коронавірус, встановили сьогодні судмедексперти під час розтину тіла італійця.

"Причина смерті – коронавірус, пневмонія, легенева і серцева недостатність на тлі цукрового діабету" , – повідомив Бачинський.

Раніше, 13 жовтня у Чернівецькій області у кареті швидкої медичної допомоги помер 72-річний громадянин Італії. Попередньо в нього була хвороба, не пов’язана із коронавірусом. Пацієнта відмовились прийняти дві лікарні через нестачу місць у реанімаціях для людей без коронавірусу. Під час транспортування чоловіка до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців іноземець помер у кареті "швидкої".