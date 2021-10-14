Зеленський підписав закон про спрощений придбанні ліків

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" про державні закупівлі "та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу" № 1756 їх, який Верховна Рада ухвалила 21 вересня поточного року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Документ покликаний сприяти спрощенню доступу пацієнтів до інноваційних медичних технологій і лікарських засобів. Згідно з ним, дія Закону "Про державні закупівлі" до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) лікарські засоби, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу.

В електронній системі закупівель публікується інформація про міжнародні непатентовані назви (при наявності), торгову назву, форму випуску, дозування лікарського засобу, щодо якого укладено такий договір, та інша інформація.

Передбачається, що перелік лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затверджує Кабінет Міністрів України. При цьому для визначення доцільності укладення договору керованого доступу здійснюється державна оцінка медичних технологій з лікарського засобу, який може поставлятися згідно з таким договором. Закон вступає в силу з дня, наступного за днем його опублікування.