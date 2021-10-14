Путін передрік знищення долара політикою США

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США «пиляють сук, на якому сидять», використовуючи долар в якості санкцій інструменту, повідомляє Лента.Ру.

Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNBC, текст якого опублікувала прес-служба глави держави. Журналістка запитала, чому Росія намагається піти від долара в розрахунках, а також чи пов'язане це з бажанням пом'якшити наслідки американських обмежувальних заходів.

"Вашингтон робить дуже велику помилку, що використовує долар в якості санкцій інструменту. Вони це роблять, так як перешкоджають розрахунками в доларах за списку санкцій продукцію", - висловився Путін про знищення долара політикою США.

За його словами, російські компанії не можуть отримати гроші від клієнтів за поставлену продукцію в доларах. Саме тому їм потрібно переходити до розрахунків в інших валютах.

Інші країни теж бояться, що Вашингтон може використовувати долар проти них таким чином. За словами Путіна, статистика показує: найближчі партнери і союзники США вважають за краще скорочувати частку долара в резервах.