ВООЗ представила нову групу COVID-експертів

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення науково-консультативної групи з походження нових патогенів (SAGO). Її мета - визначити походження COVID-19 і краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів, повідомляє РБК-Україна.

На сайті ВООЗ йдеться, що до групи увійшли 26 експертів. Зокрема, це Маріон Купманс, Теа Фішер, Хунг Нгуєн і китайський експерт з ветеринарії Ян Юнгі, які брали участь у спільному розслідуванні в китайському Ухані.

Команда розгляне, чи вірус передавався від тварин до людей на ринках в Ухані або просочився унаслідок нещасного випадку в лабораторії. Крім коронавірусу, SAGO також вивчить походження інших патогенів високого ризику.

ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.

Автор: Артур Родивилов