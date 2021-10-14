В Украине рассматривают бустерную вакцинацию

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) на наступному тижні розгляне питання бустерної вакцинації в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін у середу, 13 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Бустерну вакцинацію пропонуватимуть зробити після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу щеплень, пояснив Кузін.

"Швидше за все, що на наступному тижні нам вдасться прийняти таке рішення та рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо і буде рекомендованою, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ прийме таке рішення" , - сказав Кузін.

За його словами, на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які мають хронічну недугу.