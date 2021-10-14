В Украине рассматривают бустерную вакцинацию
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) на наступному тижні розгляне питання бустерної вакцинації в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін у середу, 13 жовтня, повідомляє Кореспондент.
Бустерну вакцинацію пропонуватимуть зробити після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу щеплень, пояснив Кузін.
"Швидше за все, що на наступному тижні нам вдасться прийняти таке рішення та рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо і буде рекомендованою, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ прийме таке рішення", - сказав Кузін.
За його словами, на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які мають хронічну недугу.
"Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих осіб (тобто про осіб із захворюваннями, які є хронічними. - Ред.). Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, і розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо ввести таку практику відповідно до рекомендацій", - підсумував головний санлікар.