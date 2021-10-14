Ляшко допустив створення мобільних госпіталів в регіонах

В Україні розглядають питання про розгортання мобільних госпіталів через спалах коронавірусу. Про це в середу, 13 жовтня, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН, повідомляє Кореспондент.

"У мене в кабінеті знаходиться заступник Херсонської ОДА і ми розглядаємо питання, чи потребує Херсон в розгортанні мобільного госпіталю. І якщо так, то біля якої лікарні. З Харківської ОДА ми також знаходимося в контакті: додаємо ліжка, розширюємо кількість установ охорони здоров'я. Ми розуміємо, що здатності системи охорони здоров'я не безмежні, тому що повинні бути ще й медичні працівники та реаніматологи" , - сказав Ляшко.

Він додав, що COVID-19 - це серйозна хвороба і "вона призводить до того, що люди не можуть самостійно дихати". Ляшко зазначив, що ситуація із захворюваністю продовжує погіршуватися.

"Один регіон вже потрапив у червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Це Херсонська область. Ще мінімум п'ять на підході" , - заявив Ляшко.

Разом з тим, він не став уточнювати які саме регіони можуть "стати червоними".