У Чернівцях повідомили про брак кисневих COVID-ліжок

У Чернівецькій обласній лікарні заявили про брак ліжок із киснем для хворих на коронавірус. Там же звернули увагу на те, що більшість із тих, хто потребує реанімації та кисню, – не зробили щеплення, повідомляє Обозреватель.

Як розповіла в інтерв'ю лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко, зі 185 коронавірусних ліжок у медустанові зараз зайнято 184. Реанімаційне відділення заповнене на 100%.

Вона зазначила, що з тих, хто зараз проходить лікування в лікарні, вакциновані від COVID-19 всього троє: двоє з них щеплені двома дозами вакцини, один – одною. При цьому перебіг хвороби у них радикально відрізняється від перебігу захворювання у решти групи пацієнтів.

"Вакциновані переносять хворобу набагато легше" , – повідомила лікарка.

Вона розповіла, що попри зростання кількості госпіталізованих, розгорнути нові ліжка з киснем у медустанові не можуть. Коли ж у лікарню потрапляють нові хворі з коронавірусом, які потребують додаткового кисневого супроводу, то їх розподіляють по інших медустановах, в яких залишилися місця і які ще готові їх прийняти.