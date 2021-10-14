Саакашвілі озвучив причини повернення в Грузію

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці в Руставі, заявив, що повернувся на батьківщину "через непереборну і безмежну тугу". Про це він розповів у письмовому інтерв'ю грузинському телеканалу Mtavari TV, повідомляє Кореспондент.

Він розповів, що "йому щоночі снилися різні місця в країні - під'їзд його будинку, вулиця Пекіна, Руставелі, Віра і 51-ша школа, а також Боржомі, Батумі, Анаклія і Гагра".

Разом з тим, він підкреслив, що штовхала до повернення його не тільки ностальгія.

"По-друге, це був раціональний, довго продуманий висновок. Коли я дивлюся на демографію, геополітику, крах внутрішніх інститутів, я думаю, що ми перейшли межу неповернення" , - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі написав, що це була його не перша спроба приїзду до Грузії.

"Все вийшло не зовсім так, як я планував. Щось було зроблено так, що перша спроба ледве не закінчилася трагічно" , - уточнив він.

Він розповів, що за чотири дні таємного знаходження в Грузії він відвідав Батумі, Кутаїсі, Поті, Ланчхуті, а також "їв хачапурі на Рікотському перевалі".