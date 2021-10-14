Українські прикордонники отримали допомогу від НАТО

У середу, 13 жовтня, в Міністерстві внутрішніх справ України прикордонники отримали медичне обладнання від НАТО, повідомляє Интерфакс-Украина.

Зокрема, Державна прикордонна служба України отримала гуманітарну допомогу від Євроатлантичного центру координації реагування на природні та техногенні катастрофи (EADRCC).

Для закладів охорони здоров'я прикордонного відомства передали 4 мобільних рентген-апарати і 3 капсули принципу негативного тиску.

Загалом, у рамках цього проєкту міжнародної технічної допомоги Держприкордонслужба отримає ще 6 рентген-апаратів. Зазначається, що ця допомога повинна поліпшити лікувально-діагностичні можливості закладів охорони здоров'я прикордонного відомства під час пандемії COVID-19.