У Норвегії назвали число жертв після нападу "лучника"

Кількість жертв атаки зловмисника з луком і стрілами в норвезькому Конгсберзі (розташований приблизно за 80 км від Осло) зросла до п'яти осіб, ще двоє отримали поранення, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 14 жовтня, з посиланням на заяву поліції інформувала місцева газета Aftenposten.

"П'ятеро убиті, двоє поранені. Один з поранених - поліцейський, який перебував у місцевому магазині у вільний час" , - уточнили в поліції.

Підозрюваного затримали. На місці працюють екстрені служби, мотиви злочинця з'ясовують. Імовірно, у зловмисника є спільники. Інших подробиць про затриманого поліція не повідомила, однак зазначила, що в його будинку найближчим часом буде проведено обшук.