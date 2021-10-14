Білорусь перестала приймати висланих з ЄС мігрантів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Документ набирає чинності сьогодні, 14 жовтня, повідомляє РБК-Украина.
За даними національного правового інтернет-порталу країни його підготували в рамках заходів у відповідь на дії ЄС щодо Білорусі.
"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного в Брюсселі 8 січня 2020 року", - йдеться в документі.
В угоді визначено механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання.
Реадмісія - згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.
Автор: Артур Родивилов