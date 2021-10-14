Названо найгірший час у історії Землі

Найгіршим часом в історії Землі було масове пермський вимирання, що відбулося близько 252 млн років тому, заявили вчені, повідомляє Лента.ру.

Як наголошується в звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату за 2021 рік, тоді з лиця планети були стерті 96 відсотків морських видів і 73 відсотків видів наземних хребетних тварин. Виною всьому назвали извергающиеся Супервулкан.

У той період викидалися колосальні по площі Сибірські Трапп, виникло плато Путорана. Коли вулкани викидали в повітря величезну кількість отруйних газів, температура значно збільшилася, жити на Землі стало неможливо.

Відповідно до моделі вчених, виверження призвели до вулканічної зими, через яку утворився сильний парниковий ефект. Всі водойми на планеті стали «токсичним супом». За словами експертів, ситуація може повторитися.

Раніше вчені заявили, що згубний вплив м'ясного виробництва на клімат може незабаром зробити стейки з яловичини розкішшю.