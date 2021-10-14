Курс валют НБУ на 14 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 13 жовтня, не змінився і залишається на рівні 26.35 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 30.43 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 35.89 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.35 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.
Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.349 000
|EUR
|євро
|30.426 500
|RUB
|рубль
|0.366 570
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.893 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.346 000
|PLN
|польський злотий
|6.648 100