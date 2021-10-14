США при Байдену не введе санкції проти "СП-2" - Politico

Адміністрація США відмовилася вводити санкції проти «Північного потоку-2» всупереч волі Конгресу, обмеження не будуть реалізовуватися в період президентства нинішнього лідера Джо Байдена, повідомляє Лента.Ру.

У публікації Politico відзначається, що сенатор-республіканець Тед Круз є одним з найбільш радикальних прихильників санкцій, вимагаючи ввести їх «за законом», проте влада дала зрозуміти, що цього не станеться.

Видання повідомило, що конгресмен блокує призначення понад двадцяти дипломатів на різні пости, в тому числі на посади послів в деяких країнах. Зробити це йому дозволяє спеціально розроблений в Сенаті механізм, за допомогою якого член верхньої палати може відкласти розгляд будь-якого законопроєкту або проведення голосування. Спочатку він з'явився, щоб політики могли уважніше ознайомитися з документами, але в подальшому став використовуватися як механізм тиску.

В адміністрації Байдена заявили, що стурбовані тим, що відбувається, оскільки це може завдати удару США на міжнародній арені. Джерела Politico відзначають, що в серпні помічник президента з нацбезпеки Джейк Салліван намагався обговорити ситуацію з Крузом, однак той наполягав на тому, що кандидатури не будуть затверджені, поки Вашингтон не введе санкції проти «Північного потоку-2». Влада, в свою чергу, не пішла на цей крок.