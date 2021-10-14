Над Філіппінами пронісся тайфун, загинули 19 осіб

За інформацією телеканалу CNN Philippines з посиланням на владу число жертв тайфуну Maring (Kompasu), що бушував на півночі острова Лусон на Філіппінах, досягла 19 осіб, 13 вважаються зниклими безвісти, повідомляє РИА Новости.

У провінції Бенгет сталися зсуви через дощі, великі території постраждали від повеней. Наразі тайфун залишив територію Філіппін, але синоптики попередили про загрозу продовження дощів. Були евакуйовані понад 10 тисяч осіб.

"Дев'ятнадцять людей загинули, а ще 13 пропали безвісти в результаті тропічного циклону Maring" , - йдеться в повідомленні телеканалу.

Повідомляється, що державна рада зі скорочення та управління ризиками стихійних лих перевіряє також повідомлення про 11 інших загиблих, трьох поранених і одного зниклого безвісти.