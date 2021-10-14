Ощадбанк продовжив дію карток для жителів ОРДЛО

Випущені для внутрішньо переміщених осіб картки Ощадбанку, в яких закінчився термін дії, діятимуть до 1 січня 2022 року. Про це інформувала пресслужба Ощадбанку, повідомляє Укрінформ.

З моменту оголошення карантину через COVID-19 (у березні 2020 року) Ощадбанк декілька разів продовжував дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб, термін дії яких закінчився (до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня 2021 року).

Це було зроблено, оскільки у певний період обмежувалась робота транспорту, і люди не мали змоги дістатись до відділень банку, пояснили у пресслужбі. Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток ВПО.

Ощадбанк перевипускає картки за графіком і доставляє їх до своїх відділень, наразі транспортне сполучення працює, відділення працюють в штатному режимі, ідеться в повідомленні.

Спеціально для клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються у відділеннях Донецької та Луганської областей, ще у червні 2020 року була створена електронна черга, яка дає можливість зручно отримувати перевипущені картки.

Найближчим часом банк здійснить розсилку SMS-повідомлень клієнтам, картки яких було штучно продовжено. Дата і конкретний час, коли потрібно отримати перевипущену картку, будуть зазначені в тексті цього SMS.

Якщо клієнт захоче обрати інший час візиту, йому буде доступна можливість записатись до відділення онлайн одним із наступних способів: через офіційний сайт Ощадбанку, у чат-боті додатків Телеграм чи Месенджер, у Контакт-центрі за безкоштовним номером: 0 800 210 800.

Як наголосили в Ощадбанку, рішення прийнято і заради безпеки громадян, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, адже є інформація про непоодинокі випадки негуманного присвоєння третіми особами карток і зняття коштів не верифікованими особами.