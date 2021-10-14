В Україні почнуть штрафувати за їзду по смузі громадського транспорту

У містах з жвавим рухом на дорогах з'являться окремі смуги для громадського транспорту. Про те, чи можна їздити по цих смугах звичайних автомобілів, повідомляє Твоя машина.

Так, водії легкових автомобілів не можуть їздити по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11. Однак винятками є водії таксі та велосипедів. При цьому на смугу можна заїжджати всім учасникам руху, щоб повернути праворуч, а також посадити або висадити пасажира. Робити це можна тільки там, де суцільна лінія розмітки розривається.

Якщо водій заїде на смугу для громадського транспорту і продовжить рух, він отримає штраф у розмірі 680 гривень. Також в різних ситуаціях автомобілісту загрожує штраф на 340 грн за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки.