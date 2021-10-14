Донбас грюкнув дверима і вилетів з Ліги чемпіонів

Лідер українського хокею Донбас не зміг пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, команда посіла третє місце в групі, повідомляє Сегодня.

Донецький Донбас завершив свій виступ в хокейній Лізі чемпіонів.

В останньому турі групового етапу на виїзді Донбас обіграв лідера групи австрійський Клагенфурт – 2:1. Але ця перемога не допомогла нашій команді вийти в плей-офф.

Клагенфурт – Донбас – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Лялька (Медведєв) – 7:16, 1:1 – Капель (Фревіс, Вюршль) – 27:27, 1:2 – Шишлянніков (Бірюков, Жульдіков – бол.) – 54:44.

У підсумку команди в групі розташувалися так: Клагенсфурт – 13 очок (6 матчів), Руан – 10 (6), Донбас – 8 (6), Рунгстед – 5 (6).

Далі пройшли Клагенсфурт і Руан.