У РФ нобелівського лауреата можуть визнати "іноагентом"

Президент РФ Володимир Путін не виключає, що лауреата Нобелівської премії миру-2021, російського журналіста Дмитра Муратова можуть визнати так званим "іноземним агентом", повідомляє Радіо Свобода.

Про це Путін заявив на форумі "Російський енергетичний тиждень"

"Якщо він (Муратов, - ред.) не порушить російський закон, якщо він не дасть приводу для того, щоб бути оголошеним в якості "іноземного агента", значить, цього не буде. А якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу або з якихось інших міркувань" , – заявив Путін.

Російські ЗМІ зазначають, що згідно з буквою закону журналіст може бути оголошений так званим "іноземним агентом" після отримання грошової частини премії. Сам лауреат сказав, що вважає, що він і "Нова газета" не будуть внесені в список, оскільки вважає, що "держава має імунітет на дурість".

Муратов - перший лауреат Нобелівської премії миру в пострадянській Росії. Про присудження йому нагороди було оголошено 8 жовтня. Він отримав її разом з філіппінською журналісткою Марією Рессою.