УЄФА представив найкращий гол сезону Ліги націй

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкрасивіший гол Ліги націй. Найкращим голом фінального раунду Ліги націй став точний удар нападника збірної Франції Каріма Бензема.

Отримавши м'яч на куті штрафного майданчика, Бензема обвідним ударом вразив дальню "дев'ятку" іспанців і зрівняв рахунок у грі.

???????? Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! ???? #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90