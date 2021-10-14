УЄФА представив найкращий гол сезону Ліги націй

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкрасивіший гол Ліги націй. Найкращим голом фінального раунду Ліги націй став точний удар нападника збірної Франції Каріма Бензема.

Отримавши м'яч на куті штрафного майданчика, Бензема обвідним ударом вразив дальню "дев'ятку" іспанців і зрівняв рахунок у грі.

Нагадаємо, що рахунок у вирішальному поєдинку відкрили іспанці. На 64-й хвилині відзначився лідер Реала Сосьєдад Мікель Оярсабль. Бензема дві хвилини по тому відновив статус-кво, а за десять хвилин до фінального свистка Кіліан Мбаппе приніс "триколірним" перемогу – 2:1.

Результативність Бензема

У цьому сезоні Карім виглядає просто приголомшливо. У восьми матчах Ла Ліги 33-річний футболіст забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач, що дозволяє йому лідирувати за обома показниками серед усіх гравців п'яти провідних чемпіонатів Старого Світу.

Крім того, француз відзначився одним забитим м'ячем в Лізі чемпіонів і забив два голи в фінальному турнірі Ліги націй. На Євро-2020 Бензема оформив два дубля.