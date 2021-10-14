Американець намагався нелегально ввезти гаджети Apple на мільйон

У Запоріжжі затримали громадянина США, який намагався нелегально ввезти в Україну продукцію марки Apple, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив представник Управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Зазначається, що громадянин США намагався таємно завезти через митний пост Запоріжжя партію гаджетів майже на мільйон гривень.

"Для ухилення від сплати обов'язкових митних платежів контрабандист прибув міжнародним авіарейсом з однієї з країн Західної Азії. Чоловік вибрав зелений коридор, без заповнення митної декларації" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, під час поглибленого огляду багажу правоохоронці виявили продукцію марки Apple, а саме: 12 одиниць iPhone 13, 14 одиниць MacBook Pro, 20 апаратних ключів безпеки марки YubiKey 5C NFC, 14 трекпедів Magic Trackpad.

За оперативними даними, контрабандна продукція планувалася до реалізації через точки оптової та роздрібної торгівлі.