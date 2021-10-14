Біля мертвої зірки вперше знайшли гігантську планету

Учені з Австралії і Нової Зеландії виявили в космосі незвичайну зоряну систему. Вона розташована на відстані 6500 світлових років від центру галактики, повідомляє Nature, повідомляє Мир 24.

Знайдена астрономами зірка відноситься до класу білих карликів. Це мертве світило, яка втратила своєї зовнішньої оболонки. Поруч з нею обертається гігантська планета, схожа на Юпітер.

За словами вчених, приблизно так буде виглядати наша Сонячна система через п'ять мільярдів років. Сонце втратить весь свій потенціал, а прилеглі планети загинуть під час його перетворень спочатку в червоного гіганта, потім - в білого карлика.

Планета, що отримала назву MOA2010BLG477Lb, привернула велику увагу вчених. Це єдиний відомий газовий гігант, який зміг пережити смерть своєї зірки.

Планета приблизно в 1,4 рази більше Юпітера і в даний час знаходиться приблизно в два з половиною рази далі від своєї зірки, ніж Земля від Сонця. Вчені прийшли до висновку, що під час загибелі зірки вона перебувала набагато далі, і тому катаклізм її не зачепила. Після руйнування внутрішніх планет газовий гігант мігрував і наблизився до світила.

Комп'ютерна модель показала, що Юпітер також здатний пережити загибель Сонця. Але Меркурій, Венера, Земля і Марс навряд чи зможуть вціліти.