Смачні та швидкі закуски з картопляного пюре

Як часто буває таке, що вчорашнього картопляного пюре залишилося ще вдосталь, а от що робити з ним – не знаєте? Бо ніби і не з'їси його, і викинути теж шкода. Але і не треба цього робити, адже з пюре можна приготувати смачні страви, для цього існує безліч рецептів, повідомляє Обозреватель.

Картопляні подушечки від Марії Щербатюк, рецептом яких вона поділилася на своєму YouТube-каналі

Інгредієнти:

  • Картопляне пюре – 700 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Перець – 1\4 ч. л.
  • Сушений часник – 0,5 ч. л.
  • Борошно – 280 г

Спосіб приготування:

  1. Пюре змішати з яйцями. Додати сіль, перець та часник.
  2. Додати борошно та замісити тісто.
  3. Розкачати його та порізати на квадратики середнього розміру.
  4. Смажити їх на добре розігрітій пательні з обох боків по 1 хвилині.

Найкраще подавати страву зі сметаною.

Картопляні кульки від кухаря кулінарного YouТube-каналу "First Culinary Ukraine"

Інгредієнти:

  • Картопляне пюре – 500 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Твердий сир – 100 г
  • Крохмаль – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Сир натерти на тертці та додати до картоплі.
  2. Додати яйця та перемішати.
  3. Насипати крохмаль та знову перемішати.
  4. Налити в каструлю олію та поставити на пательню.
  5. Сформувати картопляні кульки та покласти їх до каструлі. Обсмажувати з усіх сторін.

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