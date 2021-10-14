Смачні та швидкі закуски з картопляного пюре
Як часто буває таке, що вчорашнього картопляного пюре залишилося ще вдосталь, а от що робити з ним – не знаєте? Бо ніби і не з'їси його, і викинути теж шкода. Але і не треба цього робити, адже з пюре можна приготувати смачні страви, для цього існує безліч рецептів, повідомляє Обозреватель.
Картопляні подушечки від Марії Щербатюк, рецептом яких вона поділилася на своєму YouТube-каналі
Інгредієнти:
- Картопляне пюре – 700 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Перець – 1\4 ч. л.
- Сушений часник – 0,5 ч. л.
- Борошно – 280 г
Спосіб приготування:
- Пюре змішати з яйцями. Додати сіль, перець та часник.
- Додати борошно та замісити тісто.
- Розкачати його та порізати на квадратики середнього розміру.
- Смажити їх на добре розігрітій пательні з обох боків по 1 хвилині.
Найкраще подавати страву зі сметаною.
Картопляні кульки від кухаря кулінарного YouТube-каналу "First Culinary Ukraine"
Інгредієнти:
- Картопляне пюре – 500 г
- Яйця – 2 шт.
- Твердий сир – 100 г
- Крохмаль – 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сир натерти на тертці та додати до картоплі.
- Додати яйця та перемішати.
- Насипати крохмаль та знову перемішати.
- Налити в каструлю олію та поставити на пательню.
- Сформувати картопляні кульки та покласти їх до каструлі. Обсмажувати з усіх сторін.