Смачні та швидкі закуски з картопляного пюре

Як часто буває таке, що вчорашнього картопляного пюре залишилося ще вдосталь, а от що робити з ним – не знаєте? Бо ніби і не з'їси його, і викинути теж шкода. Але і не треба цього робити, адже з пюре можна приготувати смачні страви, для цього існує безліч рецептів, повідомляє Обозреватель.

Картопляні подушечки від Марії Щербатюк, рецептом яких вона поділилася на своєму YouТube-каналі

Інгредієнти:

Картопляне пюре – 700 г

Яйця – 2 шт.

Сіль – 0,5 ч. л.

Перець – 1\4 ч. л.

Сушений часник – 0,5 ч. л.

Борошно – 280 г

Спосіб приготування:

Пюре змішати з яйцями. Додати сіль, перець та часник. Додати борошно та замісити тісто. Розкачати його та порізати на квадратики середнього розміру. Смажити їх на добре розігрітій пательні з обох боків по 1 хвилині.

Найкраще подавати страву зі сметаною.

Картопляні кульки від кухаря кулінарного YouТube-каналу "First Culinary Ukraine"

Інгредієнти:

Картопляне пюре – 500 г

Яйця – 2 шт.

Твердий сир – 100 г

Крохмаль – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування: