У Львівській області посилюють обмеження для невакцинованих

З 25 жовтня у Львівській області через ситуацію з коронавірусом вводять нові карантинні обмеження у роботі розважальних, торговельних та спортивних закладів. Обмеження не стосуватимуться вакцинованих громадян та тих, хто має негативні аналізи на COVID-19, повідомляє Новое время.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.

З 18 жовтня установи громадського харчування, торгово-розважальні центри, клуби, музеї, філармонії, театри, кінотеатри, промтоварні ринки й спортзали зможуть працювати тільки при наявності у персоналу "жовтого" або "зеленого" сертифікатів про вакцинацію, негативного тесту на ковід, проведеного не пізніше 72 годин, експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу або довідки про наявність протипоказань до вакцинації.

З 25 жовтня аналогічні вимоги будуть висувати й до відвідувачів цих закладів.

Обмеження не стосуються відвідувачів продовольчих ринків, а також торговельних точок, які проводять реалізацію харчових продуктів, предметів гігієни та першої необхідності, а також аптек, розміщених у торгових центрах.

Також починаючи з 18 жовтня школам рекомендували почати канікули, а закладам профтехосвіти й вищій школі - перейти на дистанційне навчання. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.