Blue Origin успішно здійснила другу туристичну місію

Космічна компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin провела свій п'ятий у цьому році запуск суборбітального корабля New Shepard. У другому туристичному польоті побував актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка у фільмі "Зоряний шлях", разом з трьома іншими туристами в рамках місії NS-18, повідомляє 24 Канал.

Старт корабля New Shepard відбувся о 10:50 за місцевим часом (17:50 за Києвом) з майданчика Corn Ranch, що розташований поблизу міста Ван-Горн на заході штату Техас, США. Весь політ тривав близько 11 хвилин.

Другий туристичний політ ракети New Shepard

Трохи менше, як дві хвилини одноступенева ракета носій розганялася вертикально, після чого капсула з екіпажем відокремилася та продовжила рух по інерції, піднявшись на висоту близько 105 кілометрів.

Близько трьох хвилин польоту космічні туристи провели відчуваючи мікрогравітацію. Як і минулого разу екіпаж NS-18 витратив це невеликий час, щоб максимально розважитися у "невагомості" над нашою планетою. Звісно ж вони записали відео.