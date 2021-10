Blue Origin успішно здійснила другу туристичну місію

Космічна компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin провела свій п'ятий у цьому році запуск суборбітального корабля New Shepard. У другому туристичному польоті побував актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка у фільмі "Зоряний шлях", разом з трьома іншими туристами в рамках місії NS-18, повідомляє 24 Канал.

Старт корабля New Shepard відбувся о 10:50 за місцевим часом (17:50 за Києвом) з майданчика Corn Ranch, що розташований поблизу міста Ван-Горн на заході штату Техас, США. Весь політ тривав близько 11 хвилин.

Трохи менше, як дві хвилини одноступенева ракета носій розганялася вертикально, після чого капсула з екіпажем відокремилася та продовжила рух по інерції, піднявшись на висоту близько 105 кілометрів.

Близько трьох хвилин польоту космічні туристи провели відчуваючи мікрогравітацію. Як і минулого разу екіпаж NS-18 витратив це невеликий час, щоб максимально розважитися у "невагомості" над нашою планетою. Звісно ж вони записали відео.

17th consecutive booster landing for #NewShepard and fourth consecutive landing for this particular booster. #NS18 pic.twitter.com/67aQbRZreu