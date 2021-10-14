Як правильно їздити в дощову погоду

У найближчі дні в Україні прогнозують дощову погоду. На жаль, саме на мокрих дорогах часто відбуваються аварії. Щоб уникнути неприємностей в дорозі, необхідно дотримуватися деяких правил їзди, повідомляє Судово-юридична газета.

Про те, як правильно водити машину в дощ, пише прес-служба патрульної поліції Київської області.

Отже, видно наступне:

Завжди дотримуватися безпечної дистанції і не перевищувати швидкість. Чи не ризикувати зайвий раз. Рухатися з ближнім світлом або протитуманними фарами. Завчасно скидати швидкість на поворотах, перехрестях, пішохідних переходах і світлофорах. Взагалі не користуватися особистим транспортом, якщо через дощ видимість на дорозі мінімальна. При русі по калюжах уповільнити рух, щоб не потрапити в яму; Триматися подалі від вантажівок і автобусів, щоб бруд з-під їх коліс не потрапляла на лобове скло і не зменшувала оглядовість;

Крім цього, гальмування на мокрій дорозі потрібно починати заздалегідь, а педаль гальма натискати максимально плавно, щоб убезпечити від занесення свій автомобіль і дати іншим водіям побачити ваш маневр заздалегідь.