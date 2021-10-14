Водіям нагадали, як правильно їздити в дощову погоду
У найближчі дні в Україні прогнозують дощову погоду. На жаль, саме на мокрих дорогах часто відбуваються аварії. Щоб уникнути неприємностей в дорозі, необхідно дотримуватися деяких правил їзди. Про те, як правильно водити машину в дощ, повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області, повідомляє Судово-юридична газета.
Отже, видно наступне:
- Завжди дотримуватися безпечної дистанції і не перевищувати швидкість.
- Чи не ризикувати зайвий раз.
- Рухатися з ближнім світлом або протитуманними фарами.
- Завчасно скидати швидкість на поворотах, перехрестях, пішохідних переходах і світлофорах.
- Взагалі не користуватися особистим транспортом, якщо через дощ видимість на дорозі мінімальна.
- При русі по калюжах уповільнити рух, щоб не потрапити в яму;
- Триматися подалі від вантажівок і автобусів, щоб бруд з-під їх коліс не потрапляла на лобове скло і не зменшувала оглядовість;
Крім цього, гальмування на мокрій дорозі потрібно починати заздалегідь, а педаль гальма натискати максимально плавно, щоб убезпечити від занесення свій автомобіль і дати іншим водіям побачити ваш маневр заздалегідь.