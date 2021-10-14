Зеленський привітав військових з Днем захисника України

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України, повідомляє УНИАН.

"Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва. В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора" , - зауважив глава держави, звертаючись до захисників і захисниць

Від імені українського народу він подякував захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави" , - додав президент.

За його словами, віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали українцям вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.

"Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України" , - наголосив Зеленський.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська також привітала громадян з великим святом. Цього року він особливий, оскільки в новому форматі відзначається вперше - День захисників і захисниць.

Олена Зеленська наголосила, що давно було заведено те, що роль захисника впевнено виконують саме чоловік, а жінкам призначається роль тих, кого потрібно захищати. Саме тому внесок жінок на захист України залишався на другому плані, що було дикою несправедливістю. Тепер, як пише Олена Зеленська, все зміниться. На сьогодні в лавах Збройних сил України вже понад 31 тисяча жінок.