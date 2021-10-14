Український хіп-хоп-колектив уперше став чемпіоном світу
Уперше в історії українські танцюристи стали переможцями на всесвітньому конкурсі World Hip Hop Dance Championship, який щорічно проводиться в Сполучених Штатах Америки. Юджин Кулаковський, Максим Оробець та Даниїл Чернов змагалися 10 років, проте тільки зараз судді достойно оцінили їхній талант, повідомляє Обозреватель.
Через пандемію коронавірусу в 2021 році учасникам дозволили надсилати відео зі своїми танцями. Зазвичай конкурсантам доводилося летіти на інший континент і демонструвати свої здібності перед експертним журі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Молоді зірки згадали, що в півфіналі їх засудили за використання непристойного жесту в танці. За правилами конкурсу, учасники повинні подавати приклад молодому поколінню, тому у виступах не допускаються грубі рухи і лайливі слова.
Проте, незважаючи на зняті бали, колективу "Minimalists" таки вдалося вибороти перемогу в хіп-хоперів, які посідали призові місця в попередні роки. Один з учасників команди зізнався, що почувши результати голосування, почав співати гімн України із сім'єю.
"У чемпіонаті участь брали представники із 87 країн, а в нашій категорії було близько 40 команд. Спочатку ми пройшли у півфінал, тобто у десятку, від чого ми насправді зраділи і здивувались, бо це вперше в історії України, і взагалі вперше Україна вийшла у фінал, не кажучи вже про перемогу", – розповів Максим Суспільному.