Fitch підтвердило позитивний рейтинг українських держбанків

Fitch підтвердило позитивний рейтинг українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) належних державі ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку на рівні "B" з позитивним прогнозом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться в повідомленні агентства, рейтинг стійкості (VR) Укрексімбанку підвищено до "b-" з "ccc+", тоді як Ощадбанку та Укргазбанку підтверджено на рівні "b-", а ПриватБанку - "b".

Крім того Fitch підвищило рейтинг єврооблігацій Укрексімбанку з "CCC-" до "CCC".

Поліпшення рейтингу стійкості Укрексімбанку агентство пояснює зниженням тиску на вразливу капітальну позицію фінустанови за рахунок виходу на прибутковість, зниження частки "поганих" кредитів і зменшення схильності до ринкового ризику.

Загалом Fitch як позитив відзначає підвищення прибутковості українських банків у першому півріччі поточного року.

У разі Укргазбанку агентство зазначає на значній частці кредитів сектору відновлюваних джерел енергії - 21% валових кредитів банку. За даними Fitch, кредити виробникам відновлювальної енергії були реструктуровані через прострочення платежів у першому-третьому кварталах минулого року від НЕК "Укренерго".

"Не дивлячись на значне поліпшення щомісячних розрахунків з боку держкомпанії з серпня 2020 року, прострочена дебіторська заборгованість залишається непогашеною, і не можна виключати затримки платежів за контрактами в середньостроковій перспективі", - зазначає агентство, водночас вважаючи керованим питання формування банком у разі необхідності додаткових резервів.

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