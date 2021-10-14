Fitch підтвердило позитивний рейтинг українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) належних державі ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку на рівні "B" з позитивним прогнозом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться в повідомленні агентства, рейтинг стійкості (VR) Укрексімбанку підвищено до "b-" з "ccc+", тоді як Ощадбанку та Укргазбанку підтверджено на рівні "b-", а ПриватБанку - "b".

Крім того Fitch підвищило рейтинг єврооблігацій Укрексімбанку з "CCC-" до "CCC".

Поліпшення рейтингу стійкості Укрексімбанку агентство пояснює зниженням тиску на вразливу капітальну позицію фінустанови за рахунок виходу на прибутковість, зниження частки "поганих" кредитів і зменшення схильності до ринкового ризику.

Загалом Fitch як позитив відзначає підвищення прибутковості українських банків у першому півріччі поточного року.

У разі Укргазбанку агентство зазначає на значній частці кредитів сектору відновлюваних джерел енергії - 21% валових кредитів банку. За даними Fitch, кредити виробникам відновлювальної енергії були реструктуровані через прострочення платежів у першому-третьому кварталах минулого року від НЕК "Укренерго".