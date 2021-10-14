Електрокроссовер Smart зовсім близько - новинку помітили на автовоз

Трохи більше місяця тому компанія Smart представила новий електричний кросовер. Модель дебютувала в якості концепту, який максимально наближений до серійної версії. В рамках презентації виробник заявив, що не зволікатиме з випуском моделі на ринок, тому товарний варіант покаже зовсім скоро, повідомляє Автоцентр.

Свою обіцянку компанія стримала і вже веде розробку масового електрокроссовера. Закамуфльований прототип помітили на автовоз. Судячи по знімку, новинка виглядає ідентично шоу-кару. Вона отримала аналогічної форми світлодіодні фари, бампер з широким повітрозабірником і великі колеса. Але є і відмінності, які полягають у появі дверних ручок і переміщенні дзеркал заднього виду з передніх стійок на двері.

Відомо, що новий електромобіль Geely буде побудований на платформі BEV компанії Geely. Його довжина складе 4290 мм при колісній базі 2750 мм. У салоні зможе розміститися п'ять чоловік. У його оснащення увійде цифрова приладова панель і мультимедійна система з 12,8-дюймовим екраном. Про силовій установці даних поки немає, так само як і про запас ходу. Дебют новинки запланований на середину 2022 року.