У кросовера Dacia Spring з'явилася комерційна версія

У кросовера Dacia Spring з'явилася комерційна версія
Фото: Pixabay

У Європі почалися продажі комерційної версії нового електричного кросовера Dacia Spring, який був представлений кілька місяців тому. Вона називається Dacia Spring Business, повідомляє Today.ua.

По устаткуванню Spring Business можна порівняти з комплектацією Comfort. Набір обладнання не дуже великий, але в ньому є все необхідне для повсякденних поїздок.

Spring Business підготовлений до визначення положення (через підключається смартфон) і дистанційної розблокування замків. Сидіння обтягнуті міцним кожзамом.

У такого кросовера є передні і бічні подушки безпеки, кондиціонер, електричні склопідйомники, задні датчики паркування, камера заднього виду, обігрів заднього скла, система допомоги при екстреному гальмуванні, центральний замок, бортовий комп'ютер, 14-дюймові сталеві колісні диски.

Електрична силова установка складається з електромотора потужністю 44 л.с. і 125 Нм крутного моменту, і батареї на 26,8 кВтг. Розгін до 50 км / год займає 5,8 секунди при максимальній швидкості 125 км / ч. Запас ходу - 230 км. Однак, запас ходу можна збільшити до 305 км за допомогою режиму руху ECO.

Коштує така версію 18 815 євро. Фактично це більш дешева альтернатива комерційному Renault ZOE Business.

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