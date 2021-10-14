Як працюють ПриватБанк, "Нова пошта" та інші на свята
Українці не можуть звернутися до відділень більшості банків в "довгі" вихідні 14-17 жовтня, зате проблем з відправкою та одержанням посилок виникати не повинно, повідомляє Обозреватель.
Фінансові установи, як і радив Національний банк, пішли на чотириденний відпочинок. Змінити графік роботи вирішили і приватні, і державні банки, включаючи ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк. А найбільші поштові оператори – "Укрпошта" і "Нова пошта" – 14 і 15 жовтня перейшли на черговий режим роботи.
Графік роботи банків
НБУ дав банкам рекомендацію зробити 14-17 жовтня неробочими днями. Незважаючи на те, що це тільки рада, а не обов'язково, банки так і зробили. У п'ятницю, 15 жовтня, вони теоретично могли б здійснювати касові операції (хоч і без відкриття оперативного дня). Але фінустанови самі вирішили, що приймати клієнтів в цей день не будуть.
"Відділення банку 14 і 15 жовтня не працюють", – відповіли на питання в ПриватБанку.
Там рекомендують уточнювати графік роботи на інші дні на сайті банку.
При цьому субота, 23 жовтня, вважатиметься нормальним робочим днем. Деякі банки, наприклад Альфа-Банк і ПУМБ, в цей день будуть працювати за графіком п'ятниці. Цю інформацію краще уточнити кожного клієнта в своєму банку.
Втім, на вимогу НБУ, на свята зобов'язані працювати банкомати, платіжні термінали та обмінні пункти. Крім того, банки, незважаючи на вихідні, зобов'язані вчасно поповнювати банкомати готівкою.
Графік роботи "Укрпошти" і "Нової пошти"
- Відділення і адресна доставка "Нової пошти" 14 і 15 жовтня працюють за графіком суботи. Він може відрізнятися в залежності від відділення, повідомила OBOZREVATEL пресслужба компанії.
- Графік роботи "Нової пошти" 16 і 17 жовтня не змінюється. Відділення прийматимуть клієнтів за звичайним для суботи і неділі розпорядку. Індивідуальні графіки відділень розміщені на сайті компанії.
- "Укрпошта" 14 жовтня змінила графік роботи відділень. Національний поштовий оператор перейшов в черговий режим – працює тільки 91 відділення з більш ніж 11 тис. Список чергових відділень оприлюднила пресслужба компанії:
- "Укрпошта" 15 жовтня працюватиме за стандартним графіком, тобто більшість відділень у великих містах залишаться відкритими до 20:00.
- 16 -18 жовтня "Укрпошта" буде приймати клієнтів в основному за скороченим графіком, до 15-17 годин. Уточнити графік роботи конкретного відділення можна на сайті пошти.