Як працюють ПриватБанк, "Нова пошта" та інші на свята

Українці не можуть звернутися до відділень більшості банків в "довгі" вихідні 14-17 жовтня, зате проблем з відправкою та одержанням посилок виникати не повинно, повідомляє Обозреватель.

Фінансові установи, як і радив Національний банк, пішли на чотириденний відпочинок. Змінити графік роботи вирішили і приватні, і державні банки, включаючи ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк. А найбільші поштові оператори – "Укрпошта" і "Нова пошта" – 14 і 15 жовтня перейшли на черговий режим роботи.

Графік роботи банків

НБУ дав банкам рекомендацію зробити 14-17 жовтня неробочими днями. Незважаючи на те, що це тільки рада, а не обов'язково, банки так і зробили. У п'ятницю, 15 жовтня, вони теоретично могли б здійснювати касові операції (хоч і без відкриття оперативного дня). Але фінустанови самі вирішили, що приймати клієнтів в цей день не будуть.

"Відділення банку 14 і 15 жовтня не працюють" , – відповіли на питання в ПриватБанку.

Там рекомендують уточнювати графік роботи на інші дні на сайті банку.

При цьому субота, 23 жовтня, вважатиметься нормальним робочим днем. Деякі банки, наприклад Альфа-Банк і ПУМБ, в цей день будуть працювати за графіком п'ятниці. Цю інформацію краще уточнити кожного клієнта в своєму банку.

Втім, на вимогу НБУ, на свята зобов'язані працювати банкомати, платіжні термінали та обмінні пункти. Крім того, банки, незважаючи на вихідні, зобов'язані вчасно поповнювати банкомати готівкою.

Графік роботи "Укрпошти" і "Нової пошти"

Відділення і адресна доставка "Нової пошти" 14 і 15 жовтня працюють за графіком суботи. Він може відрізнятися в залежності від відділення, повідомила OBOZREVATEL пресслужба компанії.

працюють за графіком суботи. Він може відрізнятися в залежності від відділення, повідомила OBOZREVATEL пресслужба компанії. Графік роботи "Нової пошти" 16 і 17 жовтня не змінюється. Відділення прийматимуть клієнтів за звичайним для суботи і неділі розпорядку. Індивідуальні графіки відділень розміщені на сайті компанії.

не змінюється. Відділення прийматимуть клієнтів за звичайним для суботи і неділі розпорядку. Індивідуальні графіки відділень розміщені на сайті компанії. "Укрпошта" 14 жовтня змінила графік роботи відділень. Національний поштовий оператор перейшов в черговий режим – працює тільки 91 відділення з більш ніж 11 тис. Список чергових відділень оприлюднила пресслужба компанії: