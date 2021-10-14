Президент УАФ – про становище Петракова

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про спілкування з колишнім головним тренером нашої збірної і своїм кумом Андрієм Шевченком. Чиновник розповів, що у них є контакт, і ніхто зла не тримає, повідомляє Обозреватель.

Глава УАФ повідав, що з часом сподівається побачити Шевченка знову на чолі "синьо-жовтих". Але для цього має пройти час.

Нещодавно я його привітав з днем народження, а він – мене. Це життя. Ми спілкуємося, все добре. Сподіваюся, що Шевченко попрацює в різних системах футболу, і через деякий час ми обов'язково побачимо його тренером національної збірної.

Це – дуже яскрава фігура в світовому футболі. Буде корисно, щоб він отримав досвід в інших клубах або збірних і повернувся сильнішим, щоб наступного разу ми дійшли не до чвертьфіналу, а вже до фіналу і там боролася за перемогу на чемпіонаті Європи або чемпіонаті світу, – впевнений Павелко.

Павелко вважає:

"Некоректним" коментувати приставку "і. О." у Олександра Петракова. "Підтверджую, що у нього дуже амбітні плани, і він бачить у збірній яскраву перспективу" , – стверджує глава УАФ.

Функціонер не захотів розкривати фінансові деталі контрактів Шевченко і Петракова. Але зауважив, що всі сторони задоволені умовами, а з зарплат виплачуються податки.

Також з'явилося відео інциденту в матчі Україна – Боснія і Герцеговина, який не потрапив в телеефір.