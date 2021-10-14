П'ять областей України наближаються до "червоній" зони

До "червоної" зоні адаптивного карантину в Україні наближаються ще п'ять областей. Ситуація з коронавірусом в них поступово погіршується, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповiв у інтерв'ю головний санітарний лікар Ігор Кузіна.

"Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську - вони на межі між "помаранчевою" і "червоною" зонами, але там зараз дійсно ситуація напружена. Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування" , - зазначив він.

За його словами, епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується.

Відзначимо, в "червоній" зоні заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, а також проведення масових заходів. Але дане обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані від COVID.

Також на дистанційку переходять навчальні заклади, де вакциновано менше 100% персоналу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до "червоної" зони наближаються ще п'ять регіонів, але не назвав їх.