Україна очікує два транші від МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші. Це можливо, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив радник президента Олег Устенко в ефірі "Україна 24".

"Ми чекаємо, що транш, який повинен прийти, буде в межах близько 750 млн доларів. Те, що теж обговорюється, - це можливість продовження цієї програми stand-by, в який ми зараз знаходимося, на півроку... І якщо так, то ми можемо розраховувати на те, що до кінця року Україна зможе отримати ще додатковий транш від МВФ" , - зазначив Устенко.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зацікавлена продовжити програму МВФ на півроку.

Він також говорив, що в Міністерстві фінансів до кінця року очікують надходження коштів і від Європейського союзу за програмою макрофінансової допомоги.