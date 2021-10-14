Молодий воротар збірної України та "Реала" Андрій Лунін хоче залишити мадридський клуб. 22-річний футболіст має намір попросити керівництво іспанського гранда відпустити його в команду, де він буде мати постійну ігрову практику, повідомляє Обозреватель.

Колишній голкіпер луганської "Зорі" і "Дніпра" має намір піти влітку 2022 року, якщо до того часу ситуація не зміниться. На цей момент він залишається дублером Тібо Куртуа.

У нинішньому сезоні бельгієць відіграв усі вісім матчів "Реала" в першості Іспанії й обидва в Лізі чемпіонів. Тоді як Лунін на поле в офіційних іграх не виходив. Поки що українець лише тренується, незважаючи на заміну Зінедіна Зідана на Карло Анчелотті на тренерському містку.

Український воротар "Реала" зібрався залишити клуб

Нагадаємо, три роки тому "Реал" заплатив "Зорі" за талановитого воротаря близько 8,5 млн євро. Однак відтоді Андрій лише раз зіграв за "вершкових" в офіційному матчі, причому, мадридці тоді сенсаційно вилетіли з Кубка країни.

Контракт українця з іспанським грандом розрахований до літа 2024 року, а його трансферна вартість – три мільйони євро.

Влітку Лунін допоміг "Реалу" перемогти в товариському матчі.