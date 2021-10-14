Новий Lexus LX дебютував офіційно

13 жовтня в Дубаї (ОАЕ) відбулася світова прем'єра нового покоління позашляховика Lexus LX. Новий LX має надійти в продаж на початку 2022 року, повідомляє 24 Канал.

Перша модель LX побачила світ в 1996 році як флагманський позашляховик Lexus.

Новий LX зберіг традиційну рамну конструкцію кузова і створений на платформі GA-F. Її використання дозволило знизити вагу приблизно на 200 кг і завдяки застосуванню цифрових технологій створити кузов, який відрізняється високою жорсткістю.

Новий LX буде доступний у версіях LX 600 з потужним 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом і LX 500d з 3,3-літровим дизельним двигуном V6 з подвійним турбонаддувом. Обидві версії будуть мати гальмівну систему з електронним управлінням і електропідсилювач керма, щоб гарантувати унікальні ходові якості Lexus LX як на дорогах, так і на бездоріжжі.

Для безпечного та комфортного водіння на центральній консолі вперше на автомобілях Lexus встановлено подвійний дисплей, який складається з 12,3-дюймового верхнього і 7-дюймового нижнього екранів. Також вперше в світі була реалізована функція Back Underfloor View, яка відображає на екрані область під задньою частиною автомобіля.

Для максимальної відповідності різним потребам клієнтів, в Lexus LX доступна нова комплектація VIP з чотирма окремими сидіннями і функцією "Оттоман" на сидіннях заднього ряду.

При розробці дизайну особливу увагу було приділено функціональності і лініях, які підкреслюють міць автомобіля. Дизайнери створили пропорції, які роблять новий LX дуже помітним на дорозі, як і належить флагманському позашляховику. Серед інших технологій, які варто відзначити, вперше в автомобілях Lexus реалізована кнопка запуску двигуна з функцією аутентифікації по відбитку пальця. Це сприяє зниженню ризику викрадення автомобіля.

Основні характеристики

Концепція дизайну сфокусована на створенні екстер'єру, який поєднує вишуканість з потужним і приголомшливим зовнішнім виглядом, як і належить флагманському позашляховику.

Нова фамільна решітка радіатора втілює оновлений дизайн Lexus, який базується на функціональній красі. Цей фірмовий елемент став тривимірним і позбувся хромованою рамки. Таке рішення підкреслює єдність решітки з усім кузовом і додає вагомість передньої частини автомобіля, одночасно покращуючи ефективність охолодження і розподілу повітряних потоків.

Простір навколо водія облаштовано згідно з концепцією кокпіта Тазуна, що ініціює якісну взаємодію водія з автомобілем. Дисплей і перемикачі розташовані таким чином, щоб забезпечити інтуїтивно зрозуміле управління автомобілем, майже не змінюючи пози навіть під час руху по нерівних поверхнях.

Як і в новому NX, в центрі задньої частини замість логотипу розміщено напис LEXUS, що символізує нову епоху для бренду.

Нова платформа GA-F була застосована Lexus вперше, щоб досягти ідеальних ходових характеристик. Положення центра ваги LX було оптимізовано за рахунок зміщення масивного двигуна назад.

Дах була виконана з легкого алюмінію, так як вона знаходиться вище за все і її вага впливає на положення центра ваги автомобіля. Це призвело до значного зниження центру ваги і зменшення загальної маси приблизно на 200 кг.

У новому поколінні, вперше за всю історію LX, застосовуються електропідсилювач керма і клейові з'єднання кузова. Разом вони забезпечують безпосередній відгук на дії водія і під час повороту керма і натиснення педалі акселератора.

2850-міліметрова колісна база, успадкована ще від першого покоління LX, і кути прохідності (кут в'їзду, кут з'їзду і поздовжній кут прохідності), які збереглися з попереднього покоління, забезпечують і високу прохідність на бездоріжжі, і достатній простір всередині салону.

Підвіска з активним контролем висоти (AHC), яка дозволяє регулювати висоту розташування кузова в залежності від умов управління, тепер має розширений вибір положень. До того ж AHC відтепер стабілізує положення автомобіля під час поворотів, прискорення і гальмування, оптимізуючи жорсткість пружин, коли це необхідно.

Нова система кругового огляду Multi-Terrain Monitor використовує чотири камери, щоб допомогти водієві відслідковувати ситуацію навколо автомобіля. Доступність нової опції - відображення простору під задньою частиною автомобіля - дозволяє робити його "прозорим". Так водій може чітко бачити стан поверхні, по якій пересувається, а також дорожні умови навколо передніх і задніх коліс.

Вперше в автомобілях Lexus центральна консоль оснащена подвійним дисплеєм. На верхньому 12,3-дюймовому сенсорному екрані відображаються елементи управління навігацією і аудіосистемою. Він же використовується системою кругового огляду Multi-Terrain Monitor під час руху по бездоріжжю. На нижньому 7-дюймовому сенсорному екрані відображаються елементи управління клімат-контролем. Також він служить екраном вибору режимів управління для системи Multi-Terrain Select.

Силові агрегати

Новий 3,5-літровий бензиновий двигун V6 з подвійним турбонаддувом в LX 600 забезпечує високий крутний момент на низьких оборотах і швидку реакцію турбіни. Його максимальна потужність - 305 кВт (415 л. С.), А максимальний обертовий момент - 650 Нм. Двигун забезпечує приємне відчуття прискорення, доступне завдяки високому крутному моменту в широкому діапазоні оборотів.

Перший для Lexus 3,3-літровий дизельний двигун V6 з подвійним турбонаддувом, яким оснащений LX 500D, відрізняється оптимізованої конструкцією кожного елемента для досягнення максимальної потужності 220 кВт (299 л. С.) І максимального крутного моменту 700 Нм, а також чудовою економією палива . Максимальний крутний момент досягається, починаючи з низьких оборотів. Це забезпечує потужне прискорення, яке чітко відповідає діям водія.

У дизельному двигуні два турбокомпресора із змінною геометрією забезпечують підвищену продуктивність для стрімкого прискорення в будь-яких ситуаціях. На низьких оборотах працює один, а на високих додатково підключається другий, що забезпечує потужне і плавне прискорення на будь-яких оборотах.

Обидва силові агрегати працюють в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Вона забезпечує плавний і комфортний ритм водіння, а також потужне прискорення на старті, позашляхові характеристики і економію палива на високих швидкостях.

Нова комплектація VIP

Новий Lexus LX в комплектації VIP має чотири окремі сидіння. Задні сидіння забезпечують високий рівень комфорту, в тому числі завдяки високому рівню бічної підтримки і нейтралізації незручностей від нерівностей дорожнього покриття. Нахил спинки сидінь змінюється в діапазоні до 48 градусів; вони оснащені окремою консоллю з панеллю керування функціями комфорту. Дисплей розважальної системи задніх пасажирів, який знаходиться на спинці переднього пасажирського сидіння, можна скласти, щоб не обмежувати оглядовість попереду. Підвищений комфорт пасажирів ззаду також гарантується достатньою відстанню до передніх сидінь, що досягає 1 100 мм.

У цю комплектацію також входять сонцезахисні шторки на задніх бокових вікнах, освітлення для читання і розважальна система задніх пасажирів. Комплектація VIP оснащена спеціальними вентиляційними дефлекторами в стелі, через які охолоджене повітря розсіюється, як вода в душовій кабіні, і огортає задніх пасажирів. Крім того, з боків центральної консолі задніх сидінь також є вентиляційні дефлектори. Взимку вони огортають теплим повітрям і забезпечують комфорт за принципом "свіжа голова, теплі ноги".

Задня панель управління, на яку винесено управління різними функціями і настройка задніх сидінь і прилеглої до них зони, була спроектована з орієнтацією на підвищений комфорт клієнта, саме тому вона була продумана до найменших деталей.

Мультимедійна система нового покоління

Застосування новітніх мультимедійних систем, що підтримують Android Auto і бездротове підключення до Apple CarPlay, робить користування новим LX більш зручним і комфортним.

Для всіх комплектацій також доступний інтелектуальний голосовий асистент "Hey, Lexus" ( "Гей, Лексус").

У базовій комплектації LX оснащений аудіосистемою Lexus з 10 динаміками. А в топових комплектаціях - преміальної аудіосистемою Mark Levinson Premium Surround з 25 динаміками.

На новому LX в комплектації VIP встановлюється розважальна система для пасажирів задніх сидінь нового покоління з інтуїтивно зрозумілою сенсорною панеллю керування.

Системи безпеки

Вперше в автомобілях Lexus в новому LX реалізована кнопка запуску двигуна з функцією розпізнавання відбитку пальця, що сприяє зниженню ризику викрадення.

Пакет систем безпеки і допомоги водієві LSS + (Lexus Safety System +) останнього покоління включає модернізовану систему попередження зіткнень з новою системою аварійного підсилювача керма, поліпшену систему утримання в центрі смуги руху, адаптивний круїз-контроль з новою функцією уповільнення в віражах.

Застосування системи адаптивного дальнього світла (AHS) з технологією BladeScanTM дозволяє водієві використовувати дальнє світло, щоб добре бачити пішоходів і дорожні знаки, що не засліплюючи інших водіїв.