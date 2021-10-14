Лікарі не дають прогнозів: стан Олександра Сєрова різко погіршився

Радянський співак Олександр Сєров потрапив до реанімації після зараження вірусом Covid-19. Стан артиста швидко погіршується, а лікарі не дають чітких прогнозів, повідомляє Обозреватель.

За інформацією джерел, у вокаліста розвинулась дихальна недостатність ІІ ступеня, а його легені вражені на 75%.

"Він у надійних руках, під пильним контролем, проходить інтенсивне лікування. Ми всі впевнені, що зовсім скоро тато видужає, і налаштовані тільки на позитивні новини" , – написала дочка Олександра Мішель.

Видужання артиста відбувається дуже повільно через цукровий діабет, який розвинувся на фоні гормональної терапії. Лікарі побоюються ризику виникнення серцево-судинних ускладнень.

Зараз Сєров лікується гормональними препаратами та антибіотиками, а дихає завдяки кисневій масці. Відомо, що свідомість співака – ясна, а сам він стабільно важкий.