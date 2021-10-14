"Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні

Газопровід "Північний потік - 2" буде готовий для запуску в найближчі дні, вже йде заповнення труби газом. Про це розповів віце-прем'єр РФ Олександр Новак в ході сесії на Російському енергетичному тижні, повідомляє ТАСС.

"Північний потік - 2" добудований. Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідним технологічним кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він в найближчі дні, для того, щоб його запустити, буде готовий", - сказав Новак.

При цьому він зазначив, що подальша ситуація з роботою трубопроводу залежить від європейського регулятора. Комерційні поставки газу по "Північному потоку - 2" можуть початися відразу після отримання дозволу від регулятора, підкреслив віце-прем'єр, додавши, що поставки також залежать від заявок з боку європейських споживачів.

4 жовтня Датське енергетичне агентство повідомило про те, що Nord Stream 2 AG виконав всі умови для введення "Північного потоку - 2" в експлуатацію. Компанія оголосила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.