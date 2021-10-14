Неймовірна насолода: як приготувати смажений сир
Смажений сир – це традиційна страва чеської та словацької кухні, яка закохає кожного своїм смаком. Для її приготування не треба незвичних інгредієнтів чи кулінарної майстерності, що додає їй популярності, повідомляє 24 Канал.
Смак сиру в панірувальних сухарях настільки вражає, що страва завоювала популярність у всій Європі. Доволі часто смажений сир навіть подають як додаток до гарніру.
Рецепт смачного смаженого сиру
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти
- 400 грам твердого сиру;
- 1 яйце і сухарі для панірування;
- панірувальні сухарі;
- сіль;
- чорний перець;
- червоний перець;
- соняшникова або оливкова олія для смаження.
Приготування
- Нарізаємо сир на скибки товщиною приблизно 1 – 1,5 сантиметри.
- Збиваємо яйце з приправами.
- Мокаємо сир у яйце та обкачуємо в сухарях. Смажимо декілька хвилин, щоб сир пом'якшав, але не розплавився.
- Подавати смажений сир разом з улюбленим соусом.
Смачного!