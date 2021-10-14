Неймовірна насолода: як приготувати смажений сир

Смажений сир – це традиційна страва чеської та словацької кухні, яка закохає кожного своїм смаком. Для її приготування не треба незвичних інгредієнтів чи кулінарної майстерності, що додає їй популярності, повідомляє 24 Канал.

Смак сиру в панірувальних сухарях настільки вражає, що страва завоювала популярність у всій Європі. Доволі часто смажений сир навіть подають як додаток до гарніру.

Рецепт смачного смаженого сиру

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти

400 грам твердого сиру;

1 яйце і сухарі для панірування;

панірувальні сухарі;

сіль;

чорний перець;

червоний перець;

соняшникова або оливкова олія для смаження.

Приготування

Нарізаємо сир на скибки товщиною приблизно 1 – 1,5 сантиметри. Збиваємо яйце з приправами. Мокаємо сир у яйце та обкачуємо в сухарях. Смажимо декілька хвилин, щоб сир пом'якшав, але не розплавився. Подавати смажений сир разом з улюбленим соусом.

Смачного!